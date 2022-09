OTTAWA, ON , le 8 sept. 2022 /CNW Telbec/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion de la Journée internationale de l'alphabétisation :

« Aujourd'hui, en cette Journée internationale de l'alphabétisation, nous promouvons l'importance de la lecture et de l'écriture et nous saluons tous ceux qui veillent sans relâche à rendre l'éducation accessible à tous, au pays comme à l'étranger.

« Le thème de cette année, "Transformer les espaces d'apprentissage d'alphabétisation", nous invite à veiller à ce que les populations du monde entier puissent accéder à une éducation de qualité, équitable et inclusive. L'alphabétisation est le fondement de la réussite à long terme. En adoptant une variété d'espaces d'apprentissage, y compris les espaces numériques, nous pouvons éliminer les obstacles à l'apprentissage, favoriser l'éducation continue et veiller à ce que personne ne soit laissé pour compte.

« L'an dernier, le gouvernement du Canada a instauré le programme Compétences pour réussir, qui aide les adultes canadiens à améliorer leurs compétences en lecture et en écriture, leurs compétences en calcul et leurs compétences numériques pour qu'ils puissent réussir dans l'économie d'aujourd'hui et de demain. À mesure que nous nous relevons de la pandémie de COVID-19, nous continuerons de créer de nouvelles occasions de formation pour les Canadiens et de renforcer la main-d'œuvre d'un océan à l'autre.

« À la coprésidence du Groupe des défenseurs des Objectifs de développement durable des Nations Unies, je m'efforce de faire progresser l'éducation de qualité et l'égalité des sexes au pays et à l'étranger. En raison de la pandémie, près de 24 millions d'apprenants dans le monde pourraient ne jamais retourner à l'éducation formelle, dont 11 millions de jeunes femmes et de filles. Afin de promouvoir l'accès à une éducation de qualité et l'acquisition de connaissances tout au long de la vie pour les enfants et les adolescents qui sont réfugiés, qui sont victimes d'autres formes de déplacement ou qui vivent dans des communautés d'accueil, le gouvernement du Canada a lancé la campagne Ensemble pour l'apprentissage en 2021. Nos efforts contribuent à refermer l'écart entre les sexes au chapitre de l'alphabétisation et à augmenter les taux d'alphabétisation là où les besoins sont les plus grands.

« Au nom du gouvernement du Canada, je remercie toutes les personnes qui œuvrent à promouvoir et à améliorer l'accès à une éducation de qualité, au Canada et ailleurs dans le monde. L'alphabétisation est un droit fondamental, et nous poursuivrons nos efforts pour combler les lacunes qui existent dans l'accès à l'éducation et pour bâtir un avenir meilleur, plus juste et plus prospère pour tous. »

