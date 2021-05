OTTAWA, ON, le 17 mai 2021 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion de la Journée internationale contre l'homophobie, la transphobie et la biphobie :

« Aujourd'hui, en cette Journée internationale contre l'homophobie, la transphobie et la biphobie, nous nous joignons aux membres des communautés LGBTQ2, au Canada et dans le monde entier, pour réaffirmer leur droit fondamental d'être traités de manière égale, quelle que soit leur orientation sexuelle, leur identité de genre ou leur expression de genre. Nous réitérons également notre engagement à dénoncer la discrimination, la violence et les préjugés qu'ils continuent de subir pour le simple fait d'être eux-mêmes.

« Le thème de cette année, "Plusieurs portent leurs couleurs sans le vouloir", met en lumière la réalité difficile que vivent une grande proportion des membres des communautés LGBTQ2, victimes encore aujourd'hui de harcèlement, d'intimidation et de crimes violents. En tant que gouvernements et en tant que citoyens, nous avons tous un rôle à jouer pour que les personnes LGBTQ2 se sentent en sécurité et soutenues et pour qu'elles puissent participer pleinement à la société. C'est pourquoi le gouvernement du Canada a déclaré que les droits des transgenres sont des droits de la personne au même titre que les autres, et a fait adopter une loi pour protéger pleinement l'identité et l'expression de genre. Et c'est également pourquoi, en 2017, j'ai présenté devant la Chambre des communes des excuses officielles à toutes les personnes LGBTQ2 du Canada qui ont subi un préjudice ou ont été traitées injustement à cause des lois, politiques et pratiques fédérales. En choisissant l'inclusion au lieu de l'intolérance, nous pouvons combattre la stigmatisation, aider à éliminer les obstacles et veiller à ce que toutes les personnes LGBTQ2 puissent vivre pleinement leur identité.

« Malheureusement, au cours de la dernière année, la pandémie a eu des effets disproportionnés sur certains membres de notre société. Les disparités sociales et économiques que vivent depuis longtemps les personnes LGBTQ2 noires, autochtones et racisées ont été encore plus exacerbées. Tandis que nous continuons de nous remettre de cette crise, nous devons saisir chaque occasion qui nous est présentée de favoriser une société plus juste et plus équitable. L'an dernier, nous avons déposé de nouveau un projet de loi pour protéger la dignité et l'égalité des personnes LGBTQ2 en criminalisant la thérapie de conversion. Cette pratique cruelle, dangereuse et dégradante a eu des effets dévastateurs sur trop de vies humaines et n'a pas sa place au Canada. Nous avons également lancé un processus pour mobiliser les communautés LGBTQ2 dans des domaines tels que les soins de santé, la sécurité, le logement, l'itinérance et l'emploi afin de mieux comprendre leurs réalités quotidiennes et leurs expériences. Ce processus représente un pas important vers le premier Plan d'action fédéral LGBTQ2. Dans le Budget 2021, nous avons proposé de nouveaux fonds afin de poursuivre ces travaux importants et d'établir un Fonds de projets LGBTQ2. Ce nouveau fonds permettrait de soutenir les initiatives communautaires visant à régler les principaux enjeux touchant les communautés LGBTQ2. Des mesures comme celle-là peuvent véritablement améliorer la vie des personnes LGBTQ2 dans les communautés d'un bout à l'autre du pays.

« En plus du travail réalisé au pays, le Canada demeure un chef de file mondial dans la défense des droits LGBTQ2 à l'échelle internationale, notamment par sa participation active à la Coalition pour les droits égaux.

« Aujourd'hui, nous saluons aussi le travail courageux et infatigable des militants et des organisations alliées qui, d'un océan à l'autre, apportent du soutien aux personnes lesbiennes, gaies, bisexuelles, transgenres, allosexuelles et bispirituelles au Canada. Pensons notamment à la Fondation Émergence, qui a lancé la première journée contre l'homophobie en 2003 et qui continue à mobiliser les Canadiens pour faire avancer les droits des communautés LGBTQ2.

« Chacun mérite d'être fier de soi et de mener une vie vraie et authentique, sans discrimination ni persécution, peu importe la personne qu'il aime ou qui ils sont. Aujourd'hui et tous les jours, j'invite les Canadiens à défendre les droits des personnes LGBTQ2 et à célébrer la diversité et la force de nos communautés. Ensemble, nous devons éliminer la stigmatisation, dénoncer les préjugés et condamner la violence. Ainsi, nous pourrons bâtir un pays plus sûr, plus solidaire et plus inclusif. »

