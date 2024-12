OTTAWA, ON, le 10 déc. 2024 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion de la Journée des droits de l'homme :

« Il y a 76 ans, l'Assemblée générale des Nations Unies adoptait la Déclaration universelle des droits de l'homme. Ce document phare, rédigé en partie par des Canadiens comme John Humphrey, proclamait les valeurs universelles de justice et d'égalité. Aujourd'hui, nous réfléchissons à l'héritage remarquable que cette déclaration nous a laissé et renouvelons notre engagement à protéger les droits de la personne pour les générations à venir.

« Au pays, nous agissons pour rendre la vie meilleure et plus juste. Grâce au Plan du Canada sur le logement, nous aidons chaque Canadien à trouver un chez-soi. Ce plan vise à favoriser la construction de plus de logements plus rapidement, à les rendre plus abordables et à réduire l'itinérance. De plus, nous améliorons les soins de santé en aidant les provinces et les territoires à embaucher plus de médecins et d'infirmières. Nous élargissons l'admissibilité à des soins dentaires abordables. Nous rendons gratuits les contraceptifs et les médicaments contre le diabète. Par le biais du Plan d'action fédéral 2ELGBTQI+, nous favorisons l'avancement de l'égalité en matière de droits et de protection pour les communautés 2ELGBTQI+. Enfin, nous poursuivons la mise en œuvre du Plan d'action national pour mettre fin à la violence fondée sur le sexe afin que la violence fondée sur le sexe cesse de faire partie de la réalité des femmes, des filles et des personnes 2ELGBTQI+.

« La protection des droits des peuples autochtones au Canada reste également une considération primordiale dans tout ce que nous accomplissons. Dans le cadre du Plan d'action 2023-2028, nous nous employons à mettre en œuvre les droits et principes énoncés dans la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. Cette tâche nous aidera à avancer sur la voie d'une réconciliation concrète.

« L'engagement du Canada à l'égard des droits de la personne s'étend au-delà de nos frontières. Plus tôt cette année, lors de l'Assemblée générale des Nations Unies, nous avons annoncé le lancement d'initiatives visant à mieux protéger l'accès à des services complets relatifs à la santé et aux droits sexuels et reproductifs des femmes et des filles dans le monde entier. De plus, nous agissons en collaboration avec nos alliés et partenaires internationaux pour relever les défis liés aux droits de la personne partout dans le monde.

« Ensemble, nous pouvons concrétiser la vision d'un monde juste et équitable. »

Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

Relations avec les médias - CPM : [email protected]