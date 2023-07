OTTAWA, ON, le 27 juill. 2023 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion de la Journée des anciens combattants de la guerre de Corée :

« Aujourd'hui, à l'occasion du 70e anniversaire de la signature de la Convention d'armistice en Corée, nous commémorons la Journée des anciens combattants de la guerre de Corée et rendons hommage aux courageux Canadiens qui ont servi pendant cette guerre et défendu nos valeurs de paix, de liberté et de démocratie.

« De 1950 à 1953, plus de 26 000 Canadiens ont quitté leur maison et leurs proches et ont traversé le globe pour aider à protéger la population de la Corée du Sud contre l'invasion de la Corée du Nord. Après la guerre, 7 000 Canadiens sont restés au pays pour aider à contrer toute éventuelle agression. La mission commune que nous avons menée aux côtés de nos alliés et partenaires des Nations Unies a mis en relief notre engagement inébranlable en faveur de la paix et de la sécurité dans le monde.

« Alors que nous rendons hommage à tous ceux qui ont servi, nous honorons la mémoire des 516 Canadiens qui ne sont jamais rentrés chez eux et les nombreux autres qui ont subi des blessures physiques et mentales, un prix qu'ils ont continué de payer à leur retour au Canada. Aujourd'hui, nous nous souvenons des sacrifices énormes que les membres des Forces armées canadiennes et leurs familles ont consentis, et nous réaffirmons notre engagement à honorer leur service et à veiller à leur bien-être. Nous continuerons de les soutenir, ainsi que leurs familles, en leur donnant accès aux soins, aux services et aux prestations qu'ils méritent.

« L'altruisme et le dévouement des Canadiens qui ont servi en Corée ont laissé une marque indélébile sur notre pays et ont contribué à forger le lien durable que nous entretenons aujourd'hui avec la République de Corée. Notre histoire solide fondée sur des valeurs et des priorités communes - comme la défense de la démocratie et des droits de la personne - constitue le fondement de notre amitié et de nos liens économiques étroits et croissants.

« Au nom de tous les Canadiens, j'exprime ma plus profonde reconnaissance à nos anciens combattants de la guerre de Corée. Nous vous sommes à jamais redevables pour votre service. Nous rendons hommage à vos sacrifices, à votre courage et aux immenses contributions que vous avez apportées à notre pays et au reste du monde. Vous demeurez pour nous une source d'inspiration alors que nous bâtissons un monde plus pacifique et plus démocratique. »

