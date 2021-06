OTTAWA, ON, le 27 juin 2021 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion de la Journée canadienne du multiculturalisme :

« Aujourd'hui, nous célébrons un pilier de notre identité nationale et reconnaissons les nombreuses contributions que les gens de tous les horizons ont apportées, et continuent d'apporter à notre société.

« L'engagement du Canada à l'égard du multiculturalisme est un exemple pour le monde et est au cœur de la réussite de notre pays. Depuis des générations, les Canadiens savent que nous sommes plus forts lorsque nous reconnaissons et honorons nos différences et nos origines diversifiées, et lorsque nous travaillons ensemble en vue de bâtir un avenir plus inclusif pour tous.

« Cette année, nous marquons un anniversaire important. Il y a cinquante ans cet automne, le Canada devenait le premier pays au monde à adopter une politique de multiculturalisme, qui a plus tard été enchâssée dans la loi par la promulgation de la Loi sur le multiculturalisme canadien. Même si, depuis ce temps, nous avons réalisé d'importants progrès vers la création d'une société plus inclusive et équitable, il reste beaucoup de travail à faire. Chaque jour, beaucoup trop de Canadiens racisés, de personnes autochtones et de minorités religieuses sont encore victimes de racisme systémique, de discrimination et d'un manque de ressources et d'opportunités.

« Malheureusement, au cours de la dernière année et demie, la pandémie de COVID-19 a mis en évidence et exacerbé des écarts sur les plans social, sanitaire et économique. Nous avons également constaté une hausse des menaces et de la violence envers un bon nombre de ces communautés. Les événements tragiques des dernières semaines nous rappellent douloureusement que le Canada n'a pas toujours été à la hauteur de ses idéaux et que beaucoup de Canadiens ressentent encore la peur et l'insécurité simplement en raison de la couleur de leur peau, de leurs origines ou de leurs croyances religieuses.

« Cette situation est inacceptable et doit changer. C'est pourquoi le gouvernement du Canada agit et continuera d'agir concrètement pour rectifier les erreurs du passé, lutter contre le racisme et la discrimination, et favoriser l'épanouissement d'une société plus juste et plus équitable.

« Comme citoyens, nous avons tous un rôle à jouer en vue de bâtir un pays plus inclusif et plus résilient. Les valeurs d'ouverture, de compassion et de respect ont le pouvoir de nous rassembler, mais n'ont de sens que si nous les incarnons. Lorsque nous choisissons de les mettre en pratique, nous choisissons de façonner un avenir meilleur pour tout le monde.

« Au nom du gouvernement du Canada, j'invite tous les Canadiens à célébrer la Journée canadienne du multiculturalisme en participant à des événements en ligne et à des activités en personne, ainsi qu'à prendre conscience des contributions inestimables que les Canadiens de tous les horizons continuent d'apporter à notre pays. Ensemble, nous pouvons faire du Canada un endroit plus fort, plus accueillant et plus inclusif. »

Ce document se trouve également à l'adresse : http://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

Renseignements: Relations avec les médias - CPM : [email protected]

Liens connexes

http://pm.gc.ca/