OTTAWA, ON, le 24 juin 2021 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion de la Fête nationale du Québec :

« Aujourd'hui, ma famille et moi nous joignons aux millions de Québécois qui célèbrent la Fête nationale du Québec.

« L'histoire du Québec est indissociable de celle du Canada et a contribué pour beaucoup à la réussite de notre pays. La Fête nationale du Québec nous invite à célébrer cet héritage. Elle est une occasion pour tous les Canadiens de réfléchir aux contributions essentielles que les Québécois de tous horizons ethniques et linguistiques ont apportées afin de faire rayonner à travers le monde un Canada inclusif et fier de sa diversité.

« Ensemble, nous partageons une culture unique, un patrimoine riche et la belle langue française. Ce sont là des atouts qui font notre fierté, qui sont inséparables de notre identité et que nous devons protéger afin d'en assurer la vitalité.

« Tout comme le pays tout entier, le Québec a vécu des moments difficiles au cours de la dernière année, mais l'optimisme, la solidarité et la discipline de nos communautés nous ont permis de traverser cette épreuve et d'avancer ensemble. Alors que nous continuons de lutter contre la COVID-19, de nous faire vacciner et de suivre les consignes de santé publique, nous ne pourrons malheureusement pas nous rassembler comme nous le ferions habituellement. Malgré tout, je sais que nous trouverons tous d'autres manières de célébrer la Fête nationale du Québec.

« Au nom du gouvernement du Canada : Sophie et moi offrons nos meilleurs vœux aux Québécois de tous horizons qui célèbrent aujourd'hui l'identité, l'histoire et le patrimoine uniques de la Belle Province. »

