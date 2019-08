Déclaration du premier ministre à l'occasion de la Fête nationale des Acadiens

OTTAWA, le 15 août 2019 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion de la Fête nationale des Acadiens :

« En cette Fête nationale des Acadiens, nous célébrons l'histoire unique, le fier patrimoine culturel et les riches traditions des Acadiens, ainsi que le rôle qu'ils ont joué pour façonner notre pays.

« Malgré de nombreuses épreuves au fil des siècles - une déportation, l'exil et la persécution continue - les Acadiens ont fait preuve de courage et de résilience. Au fil du temps, ils ont su bâtir des communautés fortes et cultiver une identité distincte, qui rayonne à travers le monde grâce à la langue, la musique, la littérature et au théâtre acadiens.

« Cette année, 20 municipalités de l'Île-du-Prince-Édouard et du Nouveau-Brunswick accueillent la 6e édition du Congrès mondial acadien, qui mettra en vedette les contributions précieuses que les Acadiens ont apportées à notre société. Lors du Congrès, des Acadiens et tous ceux passionnés par l'Acadie se réuniront pour célébrer la culture acadienne, souligner le 135e anniversaire du drapeau acadien et participer à une foule d'activités, que ce soit des réunions de famille ou des tintamarres festifs.

« Les Acadiens ont créé une communauté qui se démarque et qui fait partie intégrante de notre tissu national. Au nom du gouvernement du Canada, Sophie et moi souhaitons une très heureuse Fête nationale des Acadiens à tous ceux qui célèbrent cette occasion. »

