OTTAWA, ON, le 15 août 2020 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion de la Fête nationale des Acadiens :

« En cette Fête nationale des Acadiens, nous célébrons le parcours exceptionnel du peuple acadien et toute la richesse que sa culture, son patrimoine et ses traditions apportent à notre pays.

« L'histoire des Acadiens, qui remonte à plusieurs siècles, en est une de courage et de résilience. Malgré toutes les épreuves et tous les défis, les Acadiens ont réussi à bâtir une identité unique et des communautés à leur image. La dynamique culture acadienne, qui se manifeste aujourd'hui dans tous les domaines, inspire des millions de gens, et ce, bien au-delà de nos frontières.

« Cette année, en raison de la COVID-19, beaucoup d'Acadiens ne pourront pas descendre dans les rues pour le Grand Tintamarre comme ils ont l'habitude de le faire. Mais je me réjouis de voir que des tintamarres virtuels et d'autres événements ont tout de même été organisés un peu partout au Canada et dans le monde. Par exemple, on nous promet ce soir un road trip musical et poétique virtuel qui nous fera visiter Moncton, Caraquet, l'Île-du-Prince-Édouard, la Nouvelle-Écosse et bien d'autres territoires de l'Acadie.

« Même si nous restons à la maison et que nous respectons les directives de la santé publique, nous ne manquerons pas d'occasions de démontrer que l'Acadie est toujours là, bien vivante, et que les Acadiens ont encore le cœur à la fête.

« Forts de quatre siècles d'histoire sur ce territoire qui allait devenir le Canada, les Acadiens font depuis toujours partie intégrante de l'âme de notre pays. Au nom du gouvernement du Canada, Sophie et moi souhaitons une très heureuse Fête nationale des Acadiens à tous ceux qui célèbrent aujourd'hui. »

