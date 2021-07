OTTAWA, ON, le 1er juill. 2021 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion de la fête du Canada :

« Aujourd'hui, nous célébrons notre pays et tous ceux qui y vivent. Nous réfléchissons aussi à tout ce que nous avons accompli et nous tournons vers ce qu'il nous reste à faire.

« La pandémie a transformé nos vies quotidiennes, nous a appris des leçons difficiles et nous a tenus séparés. Mais à travers ce défi et cette crise, les Canadiens se sont soutenus les uns les autres. Nous tous - jeunes et vieux - avons fait des sacrifices personnels pour contribuer à assurer la santé et la sécurité de nos communautés. Nous avons placé des affiches à nos fenêtres et frappé sur nos pots et casseroles pour encourager nos travailleurs de la santé de première ligne. Nous avons commandé des plats à emporter et fait nos achats chez nos petites entreprises locales. Et lorsque les vaccins sont arrivés, nous nous sommes fait vacciner le plus rapidement possible pour permettre à nos communautés de retrouver une vie normale.

« Espoir, ardeur au travail, bienveillance, résilience et respect. Voici les valeurs que les Canadiens ont incarnées face à la pandémie. Aujourd'hui, il est important de célébrer ces valeurs et tout ce que nous avons surmonté. Cependant, tout en saluant nos réussites, nous devons aussi reconnaître que pour certaines personnes, la fête du Canada n'est pas encore un jour de célébration.

« Les horribles découvertes des restes de centaines d'enfants sur les sites d'anciens pensionnats en Colombie-Britannique et en Saskatchewan nous ont encouragés, à juste titre, à réfléchir aux manquements historiques de notre pays et aux injustices qui persistent envers les peuples autochtones et beaucoup d'autres personnes au Canada. En tant que Canadiens, nous devons être honnêtes avec nous-mêmes au sujet de notre passé. Nous devons également reconnaître qu'ici, au Canada, certaines personnes ne se sentent toujours pas en sécurité lorsqu'elles parcourent les rues de leur communauté. Il y a encore des gens qui n'ont pas accès aux mêmes possibilités que les autres et qui sont victimes de discrimination et de racisme systémique au quotidien.

« Nous ne pouvons pas changer le passé. Cependant, pour tracer une voie nouvelle et meilleure vers l'avenir, nous devons avoir la ferme volonté de confronter ces vérités. Ensemble, nous avons un long chemin à parcourir afin de rectifier nos torts envers les peuples autochtones. Mais si chacun de nous promet d'accomplir le travail nécessaire - et si nous sommes guidés par ces valeurs fondamentales que sont l'ardeur au travail, la bienveillance, la résilience et le respect - nous pouvons parvenir à la réconciliation et bâtir un Canada meilleur pour tous.

« Ce qui rend le Canada spécial, ce n'est pas que nous croyons que nous sommes le meilleur pays au monde - c'est plutôt que nous savons que nous pouvons l'être. Que ce soit pour terminer la lutte contre la COVID-19, combattre la crise climatique ou avancer sur la voie de la réconciliation, je sais qu'aucun défi n'est trop grand si nous le relevons ensemble. Parce que les progrès que nous avons réalisés en tant que pays ne sont pas arrivés par accident, et qu'ils ne se poursuivront pas sans que nous y mettions les efforts nécessaires.

« En cette fête du Canada, réaffirmons notre engagement à être à l'écoute des autres et à apprendre les uns des autres. Ainsi, nous pourrons éliminer les obstacles qui nous divisent, rectifier les injustices de notre passé et bâtir une société plus juste et plus équitable pour tous. Ensemble, nous relèverons nos manches et nous accomplirons le dur travail nécessaire pour bâtir un Canada meilleur.

« De ma famille à la vôtre, bonne fête du Canada. »

