OTTAWA, ON, le 1er juill. 2023 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion de la fête du Canada :

« Où que vous soyez, le 1 juillet est l'occasion pour nous tous de célébrer notre pays, les personnes avec qui on le partage et l'avenir que l'on bâtit ensemble.

« On peut - et on doit - être fiers de toutes ces choses. Après tout, le Canada fait l'envie du monde entier : les personnes qui fuient la violence et la persécution rêvent d'une vie ici, les entreprises s'établissent et ouvrent des usines dans nos villes et nos villages, et les dirigeants du monde entier comptent sur notre leadership en temps de crise.

« Partout où il flotte, notre drapeau est reconnu comme un symbole de démocratie, de liberté et d'espoir. Il représente les valeurs qui nous sont chères. Il représente également une promesse. La promesse d'un pays où les nouveaux arrivants sont accueillis à bras ouverts, où les différences et la diversité sont célébrées. Un pays où on est libre d'être qui on est et d'aimer qui on aime, où chacun a une chance réelle et équitable de réussir, et un pays où on reconnaît les erreurs du passé, où on en tire des leçons, pour bâtir un avenir meilleur pour tout le monde.

« Le Canada a relevé d'incroyables défis tout au long de notre histoire. Et on l'a toujours fait en se relevant les manches et en restant fidèles à nos valeurs. On l'a fait lorsque nos grands-parents ont combattu le fascisme sur les plages de Normandie et dans toute l'Europe. On le fait encore aujourd'hui en aidant les personnes et les communautés touchées par des feux de forêt. Et on le fait tous les jours quand on s'oppose à la haine et à la discrimination.

« On vient de partout, mais uni, notre pays est fort de 40 millions d'habitants - et il n'y a pas de défi qu'on ne peut relever, ensemble. Alors, aujourd'hui, célébrons-nous les uns les autres et célébrons le grand pays que l'on continue de bâtir. Et continuons de saisir toutes les possibilités qui s'offrent à nous pour rendre ce pays encore meilleur pour nos enfants et nos petits-enfants.

« Bonne fête du Canada à tous! »

Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

Renseignements: Relations avec les médias - CPM : [email protected]