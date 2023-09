Déclaration du premier ministre à l'occasion de la Fête de la mi-automne

OTTAWA , ON, le 29 sept. 2023 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante pour souligner la Fête de la mi-automne :

« Ce soir, nous nous joignons aux communautés chinoises, vietnamiennes et coréennes ainsi qu'à d'autres communautés asiatiques au Canada et à travers le monde pour célébrer la Fête de la mi-automne, appelée localement Zhōng qiū jié, Jūng-chāu jit, Tết Trung Thu et Chuseok.

« Ancrée dans la commémoration d'une riche tradition de récoltes abondantes, cette célébration, qu'on appelle aussi la Fête de la lune, se perpétue depuis des siècles le 15e jour du huitième mois lunaire, lorsque la lune est pleine et qu'elle brille de tous ses feux. Afin de marquer cette occasion spéciale, les familles et les amis se réunissent pour partager des friandises, s'échanger des vœux et des cadeaux, et dans certaines cultures, allumer des lanternes.

« La Fête de la mi-automne nous rappelle l'importance de la famille, de la gratitude et de la foi en l'avenir. Elle nous invite également à en apprendre davantage sur les histoires et les expériences des Canadiens d'origine asiatique, ainsi que sur les contributions qu'ils apportent à la diversité qui fait la force du Canada.

« Au nom du gouvernement du Canada, j'offre mes meilleurs vœux à toutes les personnes qui célèbrent la Fête de la mi-automne. »

Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

Renseignements: Relations avec les médias - CPM : [email protected]