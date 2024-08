OTTAWA, ON, le 28 août 2024 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion de l'ouverture des Jeux paralympiques d'été de 2024 :

« Les Jeux paralympiques de Paris 2024 commencent aujourd'hui. Il y a quelques semaines, les Canadiens ont encouragé les membres d'Équipe Canada alors que les Jeux olympiques de Paris se terminaient. Continuons de soutenir nos remarquables athlètes paralympiques qui représentent le Canada sur la scène internationale.

« Les deux prochaines semaines seront marquées par des moments de joie et de compétition acharnée et mettront en relief l'esprit sportif de tous les athlètes. Lors de ces Jeux, Équipe Canada sera représentée par 126 athlètes de classe mondiale qui participeront à des compétitions dans 18 disciplines afin de mettre en valeur leur talent exceptionnel et de nous inspirer tous.

« Nous félicitons tout particulièrement Patrick Anderson et Katarina Roxon d'avoir été nommés porte-drapeaux d'Équipe Canada lors de la cérémonie d'ouverture d'aujourd'hui.

« Alors que la flamme paralympique brûle à Paris, elle nous rappelle que le sport a le pouvoir d'unir les gens, de les inspirer et de transformer leur vie. Aux athlètes paralympiques d'Équipe Canada : vous faites partie des meilleurs athlètes de notre pays, et les Canadiens vous encourageront tout au long des Jeux. Nous vous souhaitons bonne chance et sommes impatients de voir ce que vous allez accomplir.

« Allez Équipe Canada! »

