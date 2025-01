OTTAWA, ON, le 20 janv. 2025 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion de l'investiture de Donald J. Trump à la présidence des États-Unis d'Amérique :

« Au nom du gouvernement du Canada, j'adresse mes félicitations à Donald J. Trump à l'occasion de son investiture à la présidence des États-Unis d'Amérique pour un second mandat.

« Le Canada et les États-Unis entretiennent le partenariat économique le plus fructueux au monde et sont le premier partenaire commercial l'un de l'autre. Nos relations permettent de créer des millions d'emplois, d'attirer des milliards de dollars d'investissements sur le continent et d'assurer la sécurité de nos populations.

« Le Canada s'emploie à consolider cette relation mutuellement profitable. Nous investissons massivement pour soutenir le commerce transfrontalier, renforcer nos chaînes d'approvisionnement et créer des emplois des deux côtés de la frontière.

« Nous sommes plus forts lorsque nous agissons ensemble, et je suis enthousiaste à l'idée de collaborer avec le président Trump, son administration, les membres du Congrès des États-Unis et les responsables des États et des gouvernements locaux afin d'apporter la prospérité à nos populations, tout en protégeant et en défendant les intérêts des Canadiens. »

