OTTAWA, ON, le 13 déc. 2024 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion de l'anniversaire de naissance de Son Altesse l'Aga Khan :

« Aujourd'hui, je me joins aux musulmans chiites ismaéliens au Canada et dans le monde entier pour célébrer le 88e anniversaire de naissance de Son Altesse l'Aga Khan.

« L'Aga Khan a consacré sa vie à œuvrer pour la compassion et la prospérité de tous. Depuis près de 60 ans, par l'intermédiaire du Réseau Aga Khan de développement, Son Altesse réalise d'importants progrès pour aider les personnes les plus vulnérables, notamment grâce à des initiatives dans les domaines de l'éducation, des soins de santé et du développement économique. Sa défense des droits et son engagement à améliorer le sort des personnes marginalisées ont contribué à changer la vie de nombreuses personnes.

« L'Aga Khan entretient une relation profonde et privilégiée avec le Canada et ses communautés. Par l'entremise d'institutions comme le Centre mondial du pluralisme, ici à Ottawa, et le Musée Aga Khan (en anglais seulement), à Toronto, il fait la promotion de l'inclusion et de la diversité partout au pays. En reconnaissance de ses contributions inestimables, l'Aga Khan a été a nommé Compagnon honoraire de l'Ordre du Canada en 2005 et a reçu la citoyenneté canadienne honoraire en 2009.

« Au nom du gouvernement du Canada, j'offre à Son Altesse mes vœux les meilleurs en cette occasion spéciale, et je me réjouis de continuer à faire progresser notre engagement commun à faire du monde un endroit meilleur pour tous.

« Salgirah Khushiali Mubarak! »

