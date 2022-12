OTTAWA, ON, le 13 déc. 2022 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion de l'anniversaire de naissance de Son Altesse le prince Karim Aga Khan :

« Aujourd'hui, nous célébrons le 86e anniversaire de Son Altesse l'Aga Khan, le chef spirituel de millions de musulmans chiites ismaéliens dans le monde, dont les 100 000 musulmans chiites ismaéliens qui vivent au Canada.

« Son Altesse est un chef de file mondial dans la lutte pour l'égalité qui, par l'entremise du Réseau Aga Khan de développement, s'est associé au Canada pour réduire la pauvreté dans le monde, faire progresser l'égalité des sexes et améliorer l'accès aux soins de santé et à l'éducation à l'échelle internationale. Il a aussi fondé le Centre mondial du pluralisme à Ottawa, et le Musée Aga Khan (en anglais seulement) à Toronto, le premier musée islamique en Amérique du Nord.

« L'Aga Khan, citoyen canadien honoraire, incarne les valeurs canadiennes de compassion, de bonté et de tolérance. Il partage notre vision commune d'un monde meilleur, plus égalitaire et plus pacifique. En cette année spéciale, nous avons marqué le 50e anniversaire de l'arrivée de milliers d'Ismaéliens au Canada après leur expulsion de l'Ouganda. Depuis leur arrivée, ils sont devenus une partie dynamique du tissu social et économique du Canada et ont fait de notre pays un endroit meilleur où vivre.

« Aujourd'hui, je me joins aux personnes du monde entier pour souhaiter à l'Aga Khan un très joyeux anniversaire. Nous lui souhaitons santé et bonheur en ce jour spécial et pour les années à venir.

« Salgirah Khushiali Moubarak! »

Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

