OTTAWA, ON, le 19 nov. 2021 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion de l'anniversaire de la naissance de Guru Nanak Dev Ji :

« Aujourd'hui, les communautés sikhes au Canada et à travers le monde célébreront la naissance de Guru Nanak Dev Ji, fondateur du sikhisme.

« En ce jour important pour les sikhs, familles et amis se réunissent habituellement pour honorer la naissance et la vie de Guru Nanak Dev Ji. Ils lisent des textes sacrés du Guru Granth Sahib Ji, chantent des hymnes et font du bénévolat dans la communauté. Les célébrations pourraient se dérouler différemment encore une fois cette année, car nous devons continuer de suivre les directives de santé publique pour assurer la sécurité de tous. Malgré cela, cet anniversaire représente toujours une occasion pour les communautés sikhes de réfléchir aux enseignements de Guru Nanak Dev Ji sur la compassion, l'inclusion et l'égalité.

« Au cours de la dernière année et demie, nous avons vu des Canadiens sikhs à travers le pays incarner ces valeurs. Ils ont fait preuve d'une incroyable générosité envers leurs communautés en pratiquant le seva - le service altruiste. Ils ont préparé de la nourriture pour des personnes dans le besoin, distribué des colis de réconfort à leurs voisins et cousu des masques pour les aînés dans les centres de soins de longue durée.

« Le Canada est fier de compter l'une des plus importantes populations sikhes au monde. Aujourd'hui, j'encourage tous les Canadiens à réfléchir aux importantes contributions que les Canadiens sikhs apportent à notre pays alors que nous œuvrons à bâtir un avenir meilleur pour tous.

« Au nom de notre famille, Sophie et moi offrons nos meilleurs vœux à tous ceux qui célèbrent aujourd'hui la naissance de Guru Nanak Dev Ji. »

