Déclaration du premier ministre à l'occasion de l'anniversaire de l'attentat survenu au Monument commémoratif de guerre du Canada et sur la Colline du Parlement

OTTAWA, ON, le 22 oct. 2021 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion de l'anniversaire de l'attentat survenu au Monument commémoratif de guerre du Canada et sur la Colline du Parlement :

« Il y a sept ans aujourd'hui, les Canadiens ont été bouleversés et attristés par l'attentat terroriste survenu au Monument commémoratif de guerre du Canada et sur la Colline du Parlement, à Ottawa. Cet événement a coûté la vie du caporal Nathan Cirillo, une sentinelle qui montait la garde devant la Tombe du Soldat inconnu, et a fait plusieurs blessés.

« En ce sombre anniversaire, je me joins aux Canadiens pour honorer la mémoire du caporal Cirillo et celle de l'adjudant Patrice Vincent, qui avait perdu la vie deux jours plus tôt lors d'un autre attentat perpétré à Saint-Jean-sur-Richelieu, au Québec. Nous offrons nos plus sincères condoléances à leur famille et à leurs amis, ainsi qu'à toutes les personnes qui ont été touchées par ces actes de violence insensés.

« Aujourd'hui, nous rendons également hommage aux premiers intervenants qui ont courageusement risqué leur vie pour nous protéger lors de cette sombre journée. Nous saluons les passants qui ont couru au secours du caporal Cirillo. Le courage et la force de caractère dont ils ont fait preuve durant cet événement tragique montrent que les Canadiens sont toujours là pour s'entraider, même face à la terreur.

« En tant que Canadiens, nous nous dresserons toujours contre la violence et le terrorisme. Nous ne laisserons pas les actes de haine instiller la peur en nous et nous diviser. Notre réponse à ces attentats nous rappelle les valeurs qui nous définissent : la liberté, la diversité et l'inclusion.

« Pendant que nous prenons un moment pour rendre hommage à ces deux membres de nos Forces armées canadiennes, j'encourage tout le monde à remercier nos courageux militaires, ceux d'hier comme ceux d'aujourd'hui, qui continuent de défendre et de protéger nos communautés et notre pays. »

Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

Renseignements: Relations avec les médias - CPM : [email protected]

Liens connexes

https://pm.gc.ca/