Déclaration du premier ministre à l'occasion de l'anniversaire de l'attentat survenu au Monument commémoratif de guerre du Canada et sur la Colline du Parlement

OTTAWA, le 22 oct. 2019 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante pour souligner le cinquième anniversaire de l'attentat survenu au Monument commémoratif de guerre du Canada et sur la Colline du Parlement :

« Il y a cinq ans jour pour jour, un attentat insensé a été perpétré au Monument commémoratif de guerre du Canada et sur la Colline du Parlement, où le caporal Nathan Cirillo, qui montait la garde devant la Tombe du Soldat inconnu, a perdu la vie et plusieurs autres personnes ont été blessées.

« En cet anniversaire solennel, nous nous souvenons du caporal Cirillo ainsi que de l'adjudant Patrice Vincent, abattu deux jours plus tôt lors d'un autre attentat à Saint-Jean-sur-Richelieu, au Québec.

« Alors que nous honorons la mémoire de ces deux membres courageux des Forces armées canadiennes, nous remercions également les passants qui leur ont offert les premiers soins ainsi que les premiers intervenants et les membres de la famille parlementaire qui ont mis leur sécurité en péril pour nous protéger.

« Aujourd'hui, nous rendons hommage aux Canadiens qui portent l'uniforme et qui défendent avec courage nos valeurs et notre liberté au pays et ailleurs dans le monde. Nous nous rappelons également la responsabilité que nous avons tous de dénoncer la haine et de promouvoir l'inclusion dans nos communautés. »

