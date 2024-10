OTTAWA, ON, le 14 oct. 2024 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion de l'Action de grâce :

« Aujourd'hui, les Canadiens d'un bout à l'autre du pays se réuniront pour célébrer l'Action de grâce. Cette fête nous donne l'occasion de réfléchir, de partager des repas avec amis et famille, et d'exprimer notre gratitude pour les bienfaits dont la vie nous comble.

« Au moment où nous célébrons la saison des récoltes, nous avons de nombreuses raisons d'être reconnaissants : nos agriculteurs et nos banques alimentaires qui travaillent fort pour offrir aux Canadiens l'accès à des aliments nutritifs, nos professionnels de la santé qui sont là pour nous en cas de besoin, et les membres des Forces armées canadiennes qui assurent notre sécurité. Nous remercions également les bénévoles de nos communautés, dont les actes de bienveillance sont à l'image de ce qui nous définit comme Canadiens. Qu'ils s'emploient à aider un voisin ou à créer des occasions de rassembler les gens, ils apportent des contributions qui font du Canada ce pays où nous sommes fiers de vivre.

« En rendant grâce pour tout ce que nous avons, engageons-nous à rendre le Canada encore meilleur. Cherchons à rendre nos communautés plus vivantes, plus dynamiques et plus inclusives. Ensemble, nous pouvons éliminer les obstacles et créer davantage d'opportunités pour tous. Continuons à bâtir un avenir où les gens de chaque génération ont une chance équitable de réussir, peu importe qui ils sont, d'où ils viennent, comment ils prient et qui ils aiment.

« Au nom du gouvernement du Canada, je vous souhaite bonheur et santé en ce jour de l'Action de grâce. »

