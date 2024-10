OTTAWA, ON, le 31 oct. 2024 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion de Diwali :

« Aujourd'hui, nous nous joignons à des millions de personnes au Canada et partout dans le monde pour célébrer Diwali.

« Diwali est une célébration du triomphe du bien sur le mal, du savoir sur l'ignorance. Aujourd'hui, les familles se réuniront pour prier dans les mandirs, échanger des cadeaux et participer aux festivités qui se dérouleront d'un bout à l'autre du pays. Les bougies et les diyas illumineront les maisons. Des feux d'artifice embraseront le ciel. Les lumières vives de Diwali, fête de l'espoir, nous encouragent à vaincre les ténèbres et à découvrir notre raison d'être.

« La fête de Diwali ne serait pas célébrée au Canada sans notre merveilleuse communauté indo-canadienne. Qu'ils soient artistes ou entrepreneurs, médecins ou enseignants, chefs d'entreprise ou dirigeants dans les milieux communautaire ou culturel, les Canadiens d'origine indienne représentent le meilleur du Canada. À l'occasion de Diwali, nous les saluons et célébrons la lumière qu'ils portent dans les communautés canadiennes.

« Diwali revêt une importance toute particulière pour les Canadiens hindous, qui forment l'une des diasporas les plus vastes et les plus diversifiées du Canada. En novembre, célébrons le Mois du patrimoine hindou au Canada avec les membres de la communauté. Nous serons toujours aux côtés des Canadiens hindous pour assurer leur sécurité et protéger leur droit de pratiquer leur religion fièrement et en toute liberté.

« Au nom de tous les Canadiens, je souhaite une très heureuse fête de Diwali à tous ceux qui la célèbrent. Puisse la fête des lumières nous apporter joie, bonheur et prospérité. »

