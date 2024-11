OTTAWA, ON, le 1er nov. 2024 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion de Bandi Chhor Divas :

« Aujourd'hui, nous nous joignons aux communautés sikhes du Canada et du monde entier pour célébrer Bandi Chhor Divas.

« La fête sikhe de Bandi Chhor Divas, qu'on appelle également le Jour de la libération, commémore la libération de prison du sixième gourou, Guru Hargobind Sahib Ji.

« Familles et amis marqueront cette journée en se réunissant pour prendre part à des festins, admirer des feux d'artifice et illuminer leurs maisons, leurs quartiers et leurs temples à l'aide de bougies et de lampes. C'est également un moment de réflexion spirituelle consacré à la prière et à la lecture d'hymnes du Guru Granth Sahib, le livre sacré du sikhisme.

« La fête de Bandi Chhor Divas nous donne l'occasion de célébrer les Canadiens sikhs. Elle nous rappelle également le courage et la résilience face à l'épreuve, des valeurs qui sont au cœur du sikhisme. Aux quelque 800 000 Canadiens d'origine sikhe de tout le pays : nous protégerons toujours vos droits et vos libertés. Votre droit de pratiquer votre religion librement et sans intimidation est un droit fondamental.

« Au nom du gouvernement du Canada, je souhaite une heureuse fête de Bandi Chhor Divas à tous ceux qui la célèbrent. »

Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

Relations avec les médias - CPM : [email protected]