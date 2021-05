OTTAWA, ON, le 12 mai 2021 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion d'Aïd el-Fitr :

« Ce soir, au coucher du soleil, les musulmans au Canada et ailleurs dans le monde célébreront l'Aïd el-Fitr et marqueront la fin du mois sacré du ramadan.

« Le mois qui vient de s'écouler a été une période de prière, de réflexion et de sacrifice. Au Canada, cette journée est généralement l'occasion pour la famille et les proches de se rassembler pour participer à des prières matinales spéciales, partager des repas et faire preuve de compassion et de générosité envers les autres par le biais de la charité. Cette année encore, de nombreuses traditions de l'Aïd el-Fitr prendront un aspect différent, alors que nous continuons de lutter contre la pandémie mondiale de COVID-19 et de trouver de nouvelles façons de célébrer en assurant notre sécurité et celle de nos communautés.

« En ces temps difficiles, les communautés musulmanes du Canada ont mis en pratique les valeurs de gratitude, de compassion et de générosité qui sont au cœur de l'islam en appuyant des organismes de bienfaisance locaux, en aidant des aînés en isolement et en livrant des repas aux gens dans le besoin. Aujourd'hui, j'invite tous les Canadiens à prendre le temps de reconnaître les nombreuses contributions que les communautés musulmanes du Canada ont apportées et continuent d'apporter à notre pays.

« Au nom de notre famille, Sophie et moi offrons nos meilleurs vœux de santé et de bonheur à tous ceux qui célèbrent l'Aïd el-Fitr.

« Aïd Moubarak! »

