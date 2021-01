GATINEAU, QC, le 28 janv. 2021 /CNW/ - La déclaration suivante à l'intention des médias a été émise au nom du conseil d'administration du Musée canadien de l'histoire :

« La sécurité et l'inclusion sur le lieu de travail sont des valeurs fondamentales du Musée canadien de l'histoire. À la suite d'une plainte reçue pour harcèlement sur le lieu de travail, le conseil d'administration du Musée a décidé que des mesures officielles étaient nécessaires afin d'examiner la question au bénéfice de l'ensemble du personnel. Une enquêteuse indépendante et expérimentée a été nommée. Le conseil d'administration du Musée a reçu et examiné ce rapport et l'a transmis au ministre du Patrimoine canadien, avec une recommandation. Il s'engage par ailleurs à s'assurer que le personnel puisse continuer d'être entendu. Toutes les mesures nécessaires seront prises pour faire en sorte que les processus et les politiques mis en œuvre puissent garantir un lieu de travail sécuritaire, inclusif et diversifié pour les membres du personnel, favorisant leur cheminement et leur épanouissement. »

À propos du Musée

Le Musée canadien de l'histoire exploite également le Musée canadien de la guerre et le Musée virtuel de la Nouvelle-France. Ensemble, ces Musées constituent des centres de recherche et d'information sur l'histoire du Canada. Leur rôle principal est d'accroitre la connaissance, la compréhension et le degré d'appréciation du public à l'égard d'évènements, d'expériences, de personnalités et d'objets qui incarnent l'histoire et l'identité canadiennes. Le travail du Musée canadien de l'histoire est rendu possible en partie grâce au soutien financier du gouvernement du Canada.

Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez museedelhistoire.ca et suivez-nous sur Twitter et Facebook.

SOURCE Musée canadien de l'histoire

Renseignements: Médias : Bill Walker, [email protected], 416-624-3936

Liens connexes

www.civilization.ca