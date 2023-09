Déclaration du ministre Rodriguez à l'occasion de la Journée mondiale de la mer

OTTAWA, ON, le 28 sept. 2023 /CNW/ - Le ministre des Transports, l'honorable Pablo Rodriguez, a fait la déclaration suivante aujourd'hui au sujet de la Journée mondiale de la mer :

« Nous soulignons aujourd'hui la Journée mondiale de la mer, une occasion de reconnaître le rôle important que jouent le transport maritime et le personnel du secteur maritime dans le bon fonctionnement de nos chaînes d'approvisionnement et le transport des personnes. Doté du plus long littoral du monde et de ports d'escale dans les Grands Lacs, la Voie maritime du Saint-Laurent, et les océans Atlantique, Pacifique et Arctique, le Canada compte beaucoup sur le commerce et le transport maritimes.

« Le thème de cette année de la Journée mondiale de la mer de l'Organisation maritime internationale, 50 ans après MARPOL, notre engagement continue, rappelle les efforts que le Canada déploie depuis longtemps pour protéger l'environnement contre les répercussions de la navigation et souligne notre engagement soutenu en faveur de ce travail important. Le thème met aussi en lumière le rôle essentiel que joue la Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires (MARPOL) dans la gestion et la prévention de la pollution du milieu marin par les navires, qu'elle soit liée à l'exploitation des navires ou d'origine accidentelle.

« Adoptée le 2 novembre 1973, la Convention MARPOL fait partie des assises de la participation du Canada à la prévention et à la réduction de la pollution de l'eau et de l'air causée par les navires à l'échelle mondiale. Nous prenons des mesures novatrices pour appuyer le travail mené dans le cadre des six annexes cibles de la Convention MARPOL : les hydrocarbures, les substances liquides nocives, les substances nuisibles, les eaux usées, les ordures et l'atmosphère. Voici quelques exemples :

Le Plan de protection des océans du Canada , d'une valeur de 3,5 milliards de dollars nous permet non seulement de renforcer notre façon de prévenir les déversements d'hydrocarbures en milieu marin et d'y réagir, mais également de prendre des mesures pour mieux prévenir tous les incidents de pollution marine et y réagir, peu importe l'endroit ou le type de marchandise déversée.

protection des océans du , d'une valeur de 3,5 milliards de dollars nous permet non seulement de renforcer notre façon de prévenir les déversements d'hydrocarbures en milieu marin et d'y réagir, mais également de prendre des mesures pour mieux prévenir tous les incidents de pollution marine et y réagir, peu importe l'endroit ou le type de marchandise déversée. Nous avons mis en place des restrictions plus sévères concernant le déversement des eaux usées provenant des navires partout au Canada , y compris dans les eaux arctiques canadiennes.

, y compris dans les eaux arctiques canadiennes. Nous mettons en œuvre des mesures techniques et opérationnelles obligatoires relatives au rendement énergétique qui permettront de réduire considérablement les émissions de CO 2 provenant des navires et de faire appliquer le recueil international de règles de sécurité applicables aux navires exploités dans les eaux polaires.

provenant des navires et de faire appliquer le recueil international de règles de sécurité applicables aux navires exploités dans les eaux polaires. À la COP26 , en 2022, le Canada a signé la déclaration de Clydebank pour soutenir l'établissement de routes maritimes zéro émission, que l'on appelle des corridors maritimes verts, entre deux ou plusieurs ports. Le budget de 2023 a proposé d'accorder 165,4 millions de dollars sur sept ans pour l'établissement d'un programme permettant de remplir cet engagement.

, en 2022, le a signé la déclaration de Clydebank pour soutenir l'établissement de routes maritimes zéro émission, que l'on appelle des corridors maritimes verts, entre deux ou plusieurs ports. Le budget de 2023 a proposé d'accorder 165,4 millions de dollars sur sept ans pour l'établissement d'un programme permettant de remplir cet engagement. Dans le cadre du Plan de réduction des émissions du Canada , nous élaborons un plan d'action visant à réduire les émissions dans le secteur maritime. Nous collaborons avec d'autres ministères, les provinces et les territoires, les peuples autochtones et des porte-parole de l'industrie afin de travailler à l'atteinte de l'objectif commun de décarbonisation de ce secteur.

, nous élaborons un plan d'action visant à réduire les émissions dans le secteur maritime. Nous collaborons avec d'autres ministères, les provinces et les territoires, les peuples autochtones et des porte-parole de l'industrie afin de travailler à l'atteinte de l'objectif commun de décarbonisation de ce secteur. Au cours des cinq dernières années, le Canada a pris des mesures en lien avec le bruit sous-marin, dont l'élaboration de normes internationales sur le bruit sous-marin pour la conception et l'entretien des navires.

« Le gouvernement du Canada est résolu à prendre des mesures pour protéger le milieu marin des répercussions du transport maritime liées à l'exploitation ou à des accidents afin de garder nos océans propres dans les années à venir, dans l'intérêt de toute la population canadienne. »

