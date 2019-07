Déclaration du ministre Rodriguez à l'occasion de la Journée de l'Imamat/Khushiali

Aujourd'hui, les musulmans ismaéliens du Canada et du monde entier soulignent la Journée de l'Imamat/Khushiali

OTTAWA, le 11 juill. 2019 /CNW/ - Aujourd'hui, à l'occasion de l'Imamat, aussi connu sous le nom de Khushiali, les musulmans ismaéliens du Canada et du monde entier commémorent le jour anniversaire de l'accession en 1957 de Son Altesse le prince Karim Aga Khan IV à titre de chef spirituel et imam des musulmans chiites ismaéliens.

Depuis plus de 60 ans, l'Aga Khan se dévoue au service communautaire. Depuis l'amélioration de la qualité de vie des gens les plus défavorisés et vulnérables jusqu'à la promotion du pluralisme et de la paix, la portée de son œuvre humanitaire rayonne partout dans le monde. Nous sommes fiers que l'Aga Khan soit un citoyen honoraire canadien. L'imamat ismaélien a apporté de nombreuses contributions inestimables au Canada et il y est grandement présent, notamment grâce aux centres ismaéliens de Burnaby et de Toronto, au Musée Aga Khan de Toronto, au jardin de l'Aga Khan à l'extérieur d'Edmonton ainsi qu'au partenariat fructueux qu'entretient le Canada avec Son Altesse à l'égard du Centre mondial du pluralisme, à Ottawa.

En ce jour spécial, j'invite les Canadiens à en apprendre davantage sur la Journée de l'Imamat et à remercier les quelque 100 000 membres de la communauté ismaélienne de leur apport important au tissu social et culturel du Canada. Nous tirons tous parti de la riche diversité du pays, de son esprit d'ouverture et de son engagement envers l'inclusion.

À titre de ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme, j'offre mes meilleurs vœux à tous les Canadiens qui célèbrent la Journée de l'Imamat. Khushiali Mubarak!

SOURCE Patrimoine canadien

