Les Acadiens et Acadiennes de partout au pays soulignent la Journée de commémoration du Grand Dérangement

OTTAWA, ON, le 28 juill. 2022 /CNW Telbec/ - Le 28 juillet, la population canadienne souligne la Journée de commémoration du Grand Dérangement, un triste chapitre dans l'histoire du peuple acadien.

En ce jour, en 1755, les autorités britanniques décrètent l'ordre de déporter les colons français vivant sur les terres de la Nouvelle-France (aujourd'hui la Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick et l'Île-du-Prince-Édouard). Environ 10 000 Acadiens et Acadiennes sont expulsés, séparés de leur famille et envoyés vers des colonies anglo-américaines, en France ou dans les Caraïbes. Des milliers d'entre eux n'arriveront jamais à bon port, emportés par la famine, les maladies et les conditions horribles du voyage.

Malgré les périples et les embûches, le peuple acadien s'est montré fort, courageux et persévérant. Plusieurs familles sont revenues s'établir en Acadie et leur descendance brille, telle l'étoile dorée sur le drapeau acadien.

À titre de ministre du Patrimoine canadien, j'invite la population canadienne à honorer la mémoire des victimes du Grand Dérangement et à souligner leur résilience et leur persévérance, qui ont permis la survie de la culture et du patrimoine acadiens.

SOURCE Patrimoine canadien

