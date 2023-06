Le ministre du Patrimoine canadien et lieutenant du Québec, Pablo Rodriguez, souligne la Fête nationale du Québec

OTTAWA, ON, le 24 juin 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, pour la Fête nationale du Québec, nous célébrons notre histoire, nos traditions, nos valeurs, notre culture et tout ce qui fait des Québécois et Québécoises un peuple chaleureux, accueillant, uni et solidaire.

En cette journée importante, c'est 8,5 millions de personnes qui célèbrent notre « belle province ». Dans toutes les régions du Québec, dans les grandes villes comme dans les petits villages, on pense à la richesse du patrimoine québécois, à nos communautés et à nos belles régions avec leurs magnifiques paysages.

On souligne également le rôle important que jouent les Québécois et les Québécoises ainsi que tous les francophones du Canada dans le rayonnement du français, ici et partout dans le monde. Le 24 juin, qui est également le jour de la Saint-Jean-Baptiste, on célèbre à l'unisson notre belle langue française.

En tant que ministre du Patrimoine canadien et lieutenant du Québec, je vous encourage à vous réunir et à souligner cette journée à votre façon. Que ce soit en regardant un film québécois, en écoutant votre chanson québécoise préférée ou en participant à une célébration dans votre coin avec vos proches, profitez-en pour fêter en grand!

Bonne Fête nationale du Québec!

SOURCE Patrimoine canadien

