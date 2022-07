Le ministre du Patrimoine canadien, Pablo Rodriguez, vous souhaite une bonne fête du Canada

OTTAWA, ON, le 1er juill. 2022 /CNW Telbec/ - Bonne fête du Canada! Aujourd'hui, on se rassemble pour célébrer le Canada et ce que cela signifie d'être canadien. Bien sûr, cela peut avoir une signification différente pour chacun de nous. Toutefois, là où l'on se rejoint, c'est dans nos valeurs communes et dans le dynamisme de notre diversité linguistique, ethnique, culturelle et régionale, qui font du Canada un pays inclusif et ouvert sur le monde.

Notre fête nationale est une occasion de renforcer les liens qui nous unissent, une occasion de célébrer nos différences et de reconnaitre qu'elles nous rendent en fait plus forts. On a toutes les raisons d'être fiers d'être canadiens. À titre de ministre du Patrimoine canadien, je tiens à dire qu'on peut reconnaitre les erreurs du passé et célébrer le Canada d'aujourd'hui, et la promesse du Canada de demain. On peut réfléchir à notre identité canadienne tout en célébrant avec enthousiasme ce pays qui est le nôtre. En plus de donner un sens aux célébrations, cela nous permet d'apprendre les uns des autres et de cheminer ensemble.

Cette année, le 1er juillet marque le retour des activités en personne après plus de deux ans de pandémie de COVID‑19. Profitons de cette journée pour passer du temps de qualité ensemble. Prenons soin de notre planète, comme nous l'enseignent les peuples autochtones, et faisons un pas de plus sur le chemin de la réconciliation. Réaffirmons notre engagement envers l'équité, l'inclusion et le respect mutuel.

Vous trouverez toute l'information relative aux festivités qui ont lieu partout au pays sur le site Web de la fête du Canada. Participez aux activités dans votre communauté et rendez hommage aux gens et aux lieux qui font la beauté du Canada.

SOURCE Patrimoine canadien

