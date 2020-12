OTTAWA, ON, le 10 déc. 2020 /CNW/ - L'honorable Marco Mendicino, C.P., député, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, a fait la déclaration suivante :

« Il y a cinq ans, le 10 décembre, le premier vol de l'Opération Réfugiés syriens a décollé en direction du Canada. Ce jalon marqué par l'émotion allait devenir un projet national, à l'image de notre grande tradition canadienne humanitaire d'offrir notre protection aux gens de partout dans le monde qui fuient la persécution et la violence.

« J'ai eu le privilège d'être à l'aéroport international Pearson à Toronto ce soir-là, accompagné de ma fille de huit ans. L'expérience d'accueillir dans leur nouveau lieu de résidence des familles qui ont fui la violence dans leur pays d'origine a été un des moments les plus profonds que j'ai vécus comme parlementaire, Canadien et père de famille.

« La réussite de l'Opération Réfugiés syriens est attribuable aux gens du Canada. L'Opération n'était pas seulement une initiative du gouvernement, elle était aussi l'initiative de tout un pays. Nous avons été témoins de l'énorme générosité des communautés, des entreprises et de gens de tous les milieux. La réussite aurait été impossible sans le dévouement des répondants privés et des fournisseurs de services de réinstallation qui ont veillé à ce que les réfugiés ne manquent de rien et sans nos partenaires internationaux qui ont aidé à leur transport jusqu'au Canada.

« L'effort humanitaire a été immense et il illustre la force de notre pays et la portée de sa compassion. En 2018 et en 2019, le Canada était le premier pays de réinstallation de réfugiés dans le monde.

« Depuis ce premier vol, près de 73 000 réfugiés syriens se sont établis dans nos collectivités d'un océan à l'autre du pays. Nombre de ces réfugiés sont devenus des citoyens canadiens et j'ai eu l'honneur d'assister à la cérémonie de citoyenneté de certains d'entre eux.

« Nous savions sans l'ombre d'un doute que les personnes arrivant en décembre 2015, et au cours des mois qui ont suivi, apporteraient une contribution au Canada et c'est ce qu'ils ont fait. Nous constatons le fruit de leur détermination et de leur résilience et nous saluons la force de ceux qui sont désormais nos voisins, nos amis, nos employés et nos employeurs et, dans de nombreux cas, nos concitoyens canadiens.

« À ceux qui ont travaillé et ont agi bénévolement dans le cadre de cet important chapitre de l'histoire du Canada, nous disons merci.

« À ceux qui ont trouvé une nouvelle terre d'accueil au Canada grâce à l'Opération Réfugiés syriens, nous souhaitons beaucoup de succès et de bonheur au cours des années à venir. »

SOURCE Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada

