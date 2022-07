Aujourd'hui, les communautés musulmanes au Canada et dans le monde entier célèbrent le début de l'Aïd al-Adha

OTTAWA, ON, le 8 juill. 2022 /CNW/ - Aujourd'hui, c'est le début de l'Aïd al-Adha, une fête qui coïncide avec les rites finaux du hadj.

En cette journée traditionnelle, les musulmans prient, échangent des cadeaux et partagent un repas avec leur famille, leurs amis et leurs proches. L'Aïd al-Adha est l'occasion pour nous de réfléchir à la valeur et à l'importance du sacrifice, de la compassion et de la générosité. Cette journée est également l'occasion de reconnaître la contribution remarquable - passée et présente - des Canadiennes et Canadiens musulmans au pays que nous connaissons et aimons tous.

La diversité est un fait, mais l'inclusion est un choix. Et pourtant, nous savons que les communautés musulmanes partout au pays continuent à faire face à l'islamophobie, à la haine et à la discrimination. C'est inacceptable. La haine n'a pas sa place au Canada. Notre gouvernement continuera de faire sa part pour lutter contre l'islamophobie en investissant 85 millions de dollars dans une nouvelle stratégie antiraciste et un plan d'action national de lutte contre la haine. Récemment, notre gouvernement a également annoncé un appel de candidatures pour le poste de représentant spécial chargé de la lutte contre l'islamophobie. Ensemble, nous devons choisir l'inclusion plutôt que l'intolérance et réaffirmer notre détermination à édifier un Canada meilleur, plus sécuritaire et plus équitable pour tous.

Je souhaite à tous ceux et celles qui célèbrent ce jour un Aïd al-Adha paisible et béni.

Aïd Moubarak!

SOURCE Patrimoine canadien

