Aujourd'hui, les communautés tamoules au Canada et ailleurs dans le monde célèbrent le Puthandu, le Nouvel An tamoul

OTTAWA, ON, le 14 avril 2022 /CNW/ - Aujourd'hui, les communautés tamoules au Canada et ailleurs dans le monde célèbrent le Puthandu, le Nouvel An tamoul.

Le jour du Puthandu, qui symbolise le renouveau, offre aux parents et amis l'occasion de se réunir pour partager un repas, échanger des cadeaux et prier afin que l'année soit paisible et prospère.

En ce début d'année tamoule, la population canadienne a la chance de reconnaître les nombreuses contributions que les communautés tamoules ont apportées, et continuent d'apporter, au pays dans lequel nous sommes fiers de vivre. J'invite tout le monde à prendre quelques instants pour en apprendre davantage sur la culture et le patrimoine tamouls.

À titre de ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion, je souhaite un très joyeux Nouvel An à toutes les personnes qui célèbrent le Puthandu. Que la nouvelle année vous apporte santé, bonheur et prospérité! Iniya Puthandu Nalvazhthukkal!

SOURCE Patrimoine canadien

Renseignements: Pour de plus amples renseignements (médias seulement), veuillez communiquer avec : Arevig Afarian, Attachée de presse, Cabinet du ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion, [email protected]; Relations avec les médias, Patrimoine canadien, 819-994-9101, 1-866-569-6155, [email protected]