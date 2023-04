Aujourd'hui, partout au pays, des Canadiens et des Canadiennes soulignent le début du Mois du patrimoine sikh

OTTAWA, ON, le 1er avril 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, des Canadiens et des Canadiennes des quatre coins du pays soulignent le début du Mois du patrimoine sikh.

Depuis plus de 125 ans, les membres de la communauté sikhe ont grandement contribué au tissu social, économique, politique et culturel de notre société. Le mois d'avril est l'occasion parfaite de célébrer leurs réalisations et de conscientiser les générations à venir sur ce sujet.

Depuis l'arrivée au pays des premiers immigrants sikhs à la fin du 19e siècle, cette communauté a contribué à faire du Canada une société plus diversifiée et plus inclusive. Le Canada, qui dénombre plus de 500 000 membres de la communauté sikhe, est fier d'abriter l'une des plus importantes diasporas sikhes au monde.

L'égalité, l'humilité, la générosité et la compassion sont des valeurs fondamentales du sikhisme. Elles seront aussi mises en valeur pendant le Vaisakhi, qui sera célébré plus tard durant le mois.

À titre de ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion, j'invite toute la population à découvrir et à célébrer, en avril, et tous les autres mois de l'année, la culture et l'histoire des communautés sikhes établies ici, au Canada.

Joyeux Mois du patrimoine sikh!

SOURCE Patrimoine canadien

Renseignements: (médias seulement), veuillez communiquer avec : Brittany-Anne Hendrych, Cabinet du ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion, [email protected]; Relations avec les médias, Patrimoine canadien, 819-994-9101, 1-866-569-6155, [email protected]