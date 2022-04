En avril, nous célébrons le Mois du patrimoine sikh en reconnaissance de l'immense contribution de la communauté sikhe au Canada

OTTAWA, ON, le 1er avril 2022 /CNW Telbec/ - Aujourd'hui, partout au pays, la population canadienne souligne le début du Mois du patrimoine sikh. C'est le moment tout indiqué pour nous de reconnaître l'apport passé et présent de la communauté sikhe pour faire du Canada le pays que nous connaissons aujourd'hui.

Depuis l'arrivée des premiers immigrants sikhs à la fin du 19e siècle, la communauté sikhe a aidé à faire du Canada un pays plus fort grâce à ses réalisations dans de nombreux secteurs de notre société.

Que ce soit dans le milieu de la politique, des sciences, des arts, des affaires ou du sport, la communauté sikhe a contribué au tissu culturel canadien. On retrouve au pays plus de 500 000 membres de cette communauté, ce qui est fait l'une des plus grandes diasporas sikhes au monde.

Les valeurs d'égalité, d'altruisme, d'ouverture d'esprit et de compassion sont les principes fondamentaux du sikhisme. D'ailleurs, ces valeurs seront mises en valeur durant Vaisakhi, plus tard en avril.

À titre de ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion, j'invite les gens aux quatre coins du pays à célébrer, tout au long d'avril et au-delà, les réalisations de nos concitoyens et concitoyennes d'origine sikhe!

Joyeux Mois du patrimoine sikh!

SOURCE Patrimoine canadien

Renseignements: (médias seulement), veuillez communiquer avec : Arevig Afarian, Attachée de presseCabinet du ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion, [email protected] ; Relations avec les médias: Patrimoine canadien, 819-994-9101, 1-866-569-6155, [email protected]