Le ministre Hussen souligne l'importance de la lutte contre l'antisémitisme à l'occasion du premier jour du Mois du patrimoine juif au Canada.

OTTAWA, ON, le 1er mai 2023 /CNW/ - Aujourd'hui débute le Mois du patrimoine juif, une occasion de célébrer et de reconnaître la culture, la foi et l'histoire juives, ainsi que les immenses contributions des communautés au tissu social, politique et économique partout au Canada.

Notre pays est le fier foyer d'environ 400 000 personnes d'ascendance juive, ce qui en fait la quatrième plus grande communauté au monde. Les Canadiens et Canadiennes d'ascendance juive ont toujours joué un rôle important dans l'avancement de la médecine et des sciences, des droits humains, de la philanthropie, des médias, des arts et des affaires. Ce mois-ci, nous rendons également hommage au courage et à la résilience dont les membres des communautés juives ont fait preuve tout au long de l'histoire et au-delà.

Cependant, il est important de reconnaître que les communautés juives au Canada et dans le monde continuent de faire face à une montée importante de l'antisémitisme, de la haine et de la discrimination. Il s'agit d'une réalité vécue par les communautés, c'est inacceptable et il est de notre responsabilité collective de dénoncer et de combattre la haine chaque fois qu'elle se manifeste et où que cela se produise.

Pour aider à combattre l'antisémitisme au pays et à l'étranger, le gouvernement du Canada a alloué 5,6 millions de dollars sur cinq ans pour soutenir l'important travail de l'envoyé spécial pour la préservation de la mémoire de l'Holocauste et la lutte contre l'antisémitisme, Irwin Cotler. Nous avons également doublé la contribution annuelle du Canada à l'Alliance internationale pour la mémoire de l'Holocauste. Le budget 2022 a alloué 85 millions de dollars sur quatre ans pour soutenir le lancement de la nouvelle stratégie de lutte contre le racisme et le plan d'action sur la lutte contre la haine. Le budget 2023 a également engagé 25 millions de dollars supplémentaires pour la nouvelle stratégie de lutte contre le racisme.

Notre gouvernement a fourni 20 millions de dollars pour soutenir la construction du nouveau musée de l'Holocauste à Montréal et 2,5 millions de dollars pour le Centre d'éducation sur l'Holocauste Sarah et Chaim Neuberger à Toronto. Nous avons également modifié le Code criminel du Canada pour en faire un crime de promouvoir délibérément l'antisémitisme en le tolérant, le niant ou le minimisant.

En tant que ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion, j'encourage tous les Canadiens et Canadiennes à saisir cette occasion pour réfléchir et en apprendre davantage sur le rôle inspirant que les membres des communautés juives au Canada ont joué et continuent de jouer dans notre société. Continuons à nous éduquer, nous et la prochaine génération, sur l'importance de construire une société plus sûre, plus diversifiée et inclusive pour tous.

SOURCE Patrimoine canadien

