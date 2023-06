Juin est le Mois du patrimoine italien au Canada

OTTAWA, ON, le 1er juin 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, nous soulignons le début du Mois du patrimoine italien au Canada. Il offre à la population l'occasion de reconnaître le riche patrimoine culturel des Canadiens et Canadiennes d'origine italienne et de célébrer leur apport remarquable au pays.

Forte de plus de 1,5 million de membres, la communauté italo-canadienne est l'une des plus grandes diasporas italiennes au monde. Elle enrichit tous les aspects de notre société, que ce soit dans le milieu des affaires, dans le monde du sport ou de l'art, en politique ou en gastronomie.

Depuis toujours, la communauté italo-canadienne prône des valeurs comme la persévérance, la résilience et un attachement profond à la famille et aux traditions. Dès l'arrivée en sol canadien des premiers immigrants en quête d'un avenir meilleur pour leurs descendants, la communauté italo-canadienne a ajouté ses couleurs à la mosaïque culturelle de notre pays.

Comme nous célébrons ces grandes contributions, nous devons également reconnaître les torts historiques causés à la communauté italo-canadienne pendant la Seconde Guerre mondiale. En 2021, le premier ministre Justin Trudeau a présenté des excuses officielles à la Chambre des communes pour l'internement de Canadiens et Canadiennes d'origine italienne. Nous devons tirer des leçons du passé et veiller à ce que l'histoire ne se répète pas.

Durant le Mois du patrimoine italien, j'invite toute la population à participer aux nombreuses activités qui se tiendront un peu partout au pays pour présenter la culture et l'histoire de la communauté italo-canadienne.

À titre de ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion, je souhaite à tout le monde un joyeux Mois du patrimoine italien!

SOURCE Patrimoine canadien

Renseignements: (médias seulement), veuillez communiquer avec : Shiraz Keushgerian, Cabinet du ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion, [email protected]; Relations avec les médias, Patrimoine canadien, 819-994-9101, 1-866-569-6155, [email protected]