En octobre, le Canada célèbre le Mois du patrimoine allemand et l'Oktoberfest

OTTAWA, ON, le 1er oct. 2022 /CNW Telbec/ - C'est le début du Mois du patrimoine allemand, une célébration de la remarquable contribution - passée et présente - des Canadiens et Canadiennes d'origine allemande à notre pays.

Le Canada est fier de compter plus de trois millions de personnes d'origine allemande, ce qui représente l'une des plus grandes communautés culturelles de notre pays. Que ce soit dans les affaires, les sciences, le sport ou les arts, les Canadiens d'origine allemande continuent d'avoir une incidence importante sur notre société. Des activités comme l'Oktoberfest sont l'une des nombreuses façons par lesquelles cette communauté célèbre sa culture.

Grâce à une présentation vivante et colorée de tenues bavaroises traditionnelles, de gastronomie allemande, de boissons et de musique, l'Oktoberfest rassemble les membres de la communauté. Au-delà des festivités de l'Oktoberfest, le Mois du patrimoine allemand est aussi l'occasion pour la population canadienne d'en apprendre plus sur la contribution des membres de cette communauté.

À titre de ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion, j'invite tout le monde, d'un bout à l'autre du pays, à participer aux activités organisées dans leurs communautés, et je souhaite à tous ceux et celles qui l'observent un joyeux Mois du patrimoine allemand et un excellent Oktoberfest!

Prost!

