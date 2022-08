En ce Jour de l'émancipation, nous célébrons l'anniversaire de l'abolition officielle de l'esclavage entrée en vigueur en 1834 au Canada

OTTAWA, ON, le 1er août 2022 /CNW/ - En ce Jour de l'émancipation, nous nous recueillons et reconnaissons la sombre histoire de l'esclavage au Canada et ses répercussions sur les générations de communautés noires vivant au pays.

Pendant des siècles, des millions de personnes d'ascendance africaine réduites à l'esclavage ont subi des sévices innommables, et ce n'est qu'en 1834 que l'esclavage a été aboli dans le pays que nous appelons aujourd'hui le Canada. Cette histoire fait partie intégrante de notre passé collectif, et la population canadienne a donc un devoir de mémoire.

Reconnaître le legs dévastateur de l'esclavage au Canada, c'est aussi reconnaître que ses répercussions sur les communautés noires n'ont pas pris fin le 1er août 1834. La haine et le racisme systémique dirigés contre les personnes noires sont encore présents au pays. Ils sont la source de préjudices et d'iniquité, et ils nuisent à la santé et au bien-être globaux des personnes d'ascendance africaine.

La haine n'a pas sa place au Canada. Notre gouvernement continue de travailler avec les communautés pour lutter contre la discrimination, combler les fossés intergénérationnels et bâtir une société plus équitable pour tout le monde. C'est pourquoi nous avons officiellement reconnu la Décennie internationale des personnes d'ascendance africaine (2015-2024). Dans l'esprit des piliers de la Décennie (la reconnaissance, la justice et le développement), notre gouvernement a investi des sommes importantes pour que les personnes d'ascendance africaine vivant au Canada atteignent l'égalité, et pour améliorer leur bien-être social, sanitaire et économique.

D'une part, rappelons-nous ce sombre chapitre de notre histoire et, d'autre part, réfléchissons au sens que revêt le Jour de l'émancipation pour les communautés noires d'aujourd'hui. Cette commémoration met en lumière les combats qui ont mené à l'affranchissement, ainsi que les efforts qui se poursuivent pour que les personnes d'ascendance africaine jouissent d'équité dans toutes les sphères de la société. Grâce à des activités organisées un peu partout au Canada, les membres des communautés noires vont célébrer leur contribution, passée et actuelle, au pays.

En ce Jour de l'émancipation, j'encourage tous les Canadiens et Canadiennes à se renseigner sur les répercussions de l'esclavage dans notre pays, et à réitérer leur engagement à bâtir une société plus juste, plus inclusive et plus équitable pour tout le monde.

SOURCE Patrimoine canadien

