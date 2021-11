En ce Jour commémoratif de l'Holodomor, la population canadienne se souvient des millions de victimes innocentes de la famine et du génocide ukrainiens

OTTAWA, ON, le 27 nov. 2021 /CNW/ - Le quatrième samedi de novembre est, partout au Canada, désigné comme le Jour commémoratif de l'Holodomor en reconnaissance des millions d'enfants, de femmes et d'hommes i nnocents qui ont connu la souffrance prolongée de la famine, ou en ont péri, lors du génocide en Ukraine. L'Holodomor, ou « extermination par la faim » en ukrainien, a été délibérément provoqué par le régime totalitaire de Joseph Staline en 1932 et 1933 dans le but de détruire l'identité unique du peuple ukrainien ainsi que ses ambitions à l'indépendance et à la liberté. L'Ukraine a finalement obtenu son indépendance en 1991.

Le Jour commémoratif de l'Holodomor nous permet de souligner la résilience et la force de la communauté ukrainienne au Canada, qui forme l'une des plus grandes diasporas ukrainiennes au monde. C'est aussi l'occasion de faire preuve de plus d'audace, de force et de détermination dans notre lutte contre la haine et le racisme ainsi que la défense des libertés fondamentales et des droits de la personne.



À titre de ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion, j'invite la population canadienne à se joindre aux communautés ukrainiennes en vue d'honorer la mémoire et de se souvenir des gens qui ont souffert et péri durant l'Holodomor. Vichna Yim Pamyat.

SOURCE Patrimoine canadien

