OTTAWA, ON, le 19 nov. 2021 /CNW/ - Aujourd'hui, les communautés sikhes au Canada et ailleurs dans le monde soulignent le Gurpurab, l'anniversaire de naissance du gourou Nanak Dev Ji, fondateur du sikhisme et symbole important de paix et de justice sociale.

Né en 1469, le gourou Nanak - le premier des 10 chefs spirituels sikhs - a consacré sa vie à prêcher l'égalité, l'altruisme et la compassion. Le Canada est fier de compter l'une des plus grandes diasporas sikhes du monde. L'anniversaire du gourou Nanak offre à tout le monde au Canada une excellente occasion d'en apprendre plus sur l'apport immense des membres des communautés sikhes du pays à notre tissu national.

En ce 50e anniversaire de la politique canadienne sur le multiculturalisme, j'invite la population des quatre coins du pays à s'inspirer des valeurs d'inclusion et de diversité. Soyons plus audacieux, plus forts et plus unis dans notre lutte contre la haine et le racisme.

À titre du ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion, je souhaite un joyeux Gurpurab à toutes les personnes qui le célèbrent!

