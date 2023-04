Ce soir marque le début de Yom HaShoah, Jour commémoratif de l'Holocauste.

Ce soir, au coucher du soleil, commence Yom HaShoah ou le Jour commémoratif de l'Holocauste. L'Holocauste, ou Shoah en hébreu, constitue l'un des chapitres les plus sombres de l'histoire de l'humanité.

En cette journée qui impose le respect, nous nous souvenons des victimes de l'Holocauste : plus de 6 millions de personnes juives, 500 000 Roms, Sintis et membres d'autres minorités vulnérables ciblées qui ont été persécutés et assassinés par le régime nazi et ses collaborateurs. D'abord et avant tout, nous devons prendre conscience que, derrière ces chiffres accablants, se cachent la vie et l'histoire de gens réels.

Aujourd'hui, nous rendons aussi hommage aux survivants et à leurs descendants pour leur résilience, sans oublier les gens qui ont risqué leur vie pour en sauver d'autres.

La haine n'a pas sa place au Canada. En souvenir des nombreuses pertes de vies humaines et en reconnaissance du courage dont ont fait preuve les survivants, nous devons, ensemble, poursuivre notre lutte contre l'antisémitisme, le racisme et la discrimination sous toutes leurs formes, en tout lieu et en toute circonstance.

Afin de combattre l'antisémitisme au pays et à l'étranger, le gouvernement du Canada a reconduit le mandat de l'honorable Irwin Cotler au poste d'envoyé spécial du Canada pour la préservation de la mémoire de l'Holocauste et la lutte contre l'antisémitisme. Dans le budget de 2022, nous avons alloué 5,6 millions de dollars sur 5 ans pour appuyer l'important travail de l'envoyé spécial. Nous avons également accordé 85 millions de dollars sur 4 ans pour soutenir le lancement de la nouvelle Stratégie de lutte contre le racisme et le Plan d'action de lutte contre la haine.

Le gouvernement du Canada a également consacré 20 millions de dollars à la construction du nouveau Musée de l'Holocauste Montréal, et 2,5 millions de dollars au Centre d'éducation sur l'Holocauste Sarah et Chaim Neuberger. De plus, nous avons modifié le Code criminel du Canada pour considérer comme un acte criminel le fait d'encourager volontairement l'antisémitisme en tolérant, en niant ou en minimisant l'Holocauste.

À titre de ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion, j'encourage tous les Canadiens et Canadiennes à en apprendre plus sur l'Holocauste, à découvrir les récits de personnes qui ont survécu et à réfléchir aux causes profondes d'une telle atrocité. En ce jour et tout le reste de l'année, nous nous engageons à faire en sorte que l'humanité ne vive plus jamais une période aussi sombre.

