Le gouvernement du Canada marque le début de Yom HaShoah

OTTAWA, ON et GATINEAU, QC, le 27 avril 2022 /CNW/ - Ce soir marque le début de Yom HaShoah, le Jour commémoratif de l'Holocauste. C'est l'occasion de se recueillir en mémoire des victimes de l'Holocauste, où plus de 6 millions de Juifs et au moins 500 000 Roms et Sintis et d'autres minorités vulnérables ciblées, notamment les personnes handicapées juives, ont été brutalement assassinés par les nazis et leurs collaborateurs.

Alors que nous prenons le temps de nous souvenir des nombreuses vies perdues et de reconnaitre le courage des personnes qui ont survécu, nous devons admettre que certaines forces cherchent encore à nous diviser. Les communautés juives au Canada et dans le monde entier assistent à une hausse alarmante des actes antisémites. C'est inacceptable, et en tant que société, nous devons condamner cette violence et continuer à nous y opposer fermement.

Afin d'honorer les souvenirs tragiques des survivants et de combattre l'antisémitisme, la haine et le racisme, au pays comme à l'étranger, le gouvernement du Canada a reconduit l'honorable Irwin Cotler dans ses fonctions d'envoyé spécial du Canada pour la préservation de la mémoire de l'Holocauste et la lutte contre l'antisémitisme. Dans le cadre du budget de 2022, le gouvernement du Canada allouera 5,6 millions de dollars sur cinq ans pour soutenir le travail de l'envoyé spécial.

Le gouvernement du Canada affectera aussi 20 millions de dollars à la construction du nouveau Musée de l'Holocauste Montréal, et 2,5 millions de dollars au Sarah and Chaim Neuberger Holocaust Education Centre. Ces sommes seront versées par l'entremise du Fonds du Canada pour les espaces culturels et du Programme d'aide aux musées. De plus, des modifications proposées au Code criminel interdiront de nier ou de minimiser l'Holocauste au pays.

À titre de ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion, j'encourage tous les Canadiens et Canadiennes à en apprendre plus sur l'Holocauste; à lire et à écouter les récits des personnes qui ont survécu; et à réfléchir aux causes profondes de cette atrocité afin qu'elle ne se reproduise plus jamais. Nous le devons aux victimes et aux survivants.

SOURCE Patrimoine canadien

