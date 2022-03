La population canadienne d'un bout à l'autre du pays célèbre la Saint-Patrick en ce Mois du patrimoine irlandais

OTTAWA-GATINEAU, le 17 mars 2022 /CNW/ - Aujourd'hui, la population canadienne d'un bout à l'autre du pays célèbre la Saint-Patrick. Si beaucoup peuvent se targuer d'être d'origine irlandaise, les Canadiens et Canadiennes de toutes cultures et de tous horizons sont heureux de se joindre à la fête en levant leur verre, en chantant et en dansant.

Depuis plus de 100 ans, les défilés celtiques, les fêtes et les sorties dans les pubs offrent aux amis, voisins et membres de la communauté l'occasion de faire la fête avec les personnes qui célèbrent leur héritage irlandais. Non seulement est-ce un moment festif entre amis, en famille ou avec des inconnus, mais c'est aussi une journée formidable qui met en valeur la fierté et la culture de la communauté irlandaise.

La Saint-Patrick est particulière cette année, car nous célébrons le premier Mois du patrimoine irlandais officiel au Canada, lequel souligne l'immense apport des Canadiens et Canadiennes d'origine irlandaise au pays.

Alors, à la santé des Irlandais et des Irlandaises dans nos vies, peu importe qui ils sont et l'endroit où ils vivent! Sláinte!

