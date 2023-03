Les Canadiens et Canadiennes de partout au pays célèbrent la Saint-Patrick pendant le Mois du patrimoine irlandais

OTTAWA, ON et GATINEAU, QC, le 17 mars 2023 /CNW/ - À l'occasion de la Saint-Patrick, les Canadiens et Canadiennes d'origine irlandaise célèbrent leur riche patrimoine et leur culture bien vivante.

Depuis leur arrivée en Nouvelle-France au 17e siècle, les Irlandais et les Irlandaises ont grandement contribué au façonnement de la société diversifiée que nous connaissons aujourd'hui. Que ce soit dans le domaine des arts ou des affaires, en politique ou autre, les membres de la communauté irlandaise au Canada ont exercé une influence indéniable. Actuellement, plus d'une personne sur huit vivant dans une localité ou une ville du pays peut s'enorgueillir d'avoir des racines en Irlande.

Que ce soit en assistant à un défilé dans leur communauté, en chantant ou en exécutant une danse irlandaise traditionnelle, nombreuses sont les personnes qui participent aux festivités de la Saint-Patrick. Cette fête permet de mettre en valeur l'apport des Canadiens et Canadiennes d'origine irlandaise ainsi que du rôle qu'ils jouent actuellement dans notre société.

La Saint-Patrick s'inscrit dans le cadre du Mois du patrimoine irlandais. Elle témoigne de l'importance de découvrir les diverses communautés qui forment notre pays et de promouvoir les valeurs qui nous caractérisent.

À titre de ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion, j'invite toute la population à participer aux activités qui se dérouleront aux quatre coins du pays ainsi qu'à découvrir la richesse du patrimoine et de la culture de la communauté irlandaise au Canada.

Joyeuse Saint-Patrick! Sláinte!

