OTTAWA, ON, le 16 avril 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, les chrétiens et chrétiennes de l'Église orthodoxe de l'Est, de l'Église orthodoxe orientale et de l'Église catholique de rite oriental au Canada et ailleurs dans le monde célèbrent Pâque, la fête la plus sacrée de la religion chrétienne orthodoxe.

Cette célébration marque la fin du carême, période de jeûne, de prière et de sacrifice. Elle commémore également la résurrection de Jésus-Christ, nous rappelant le triomphe de la vie sur la mort et de l'espoir sur le désespoir.

Pâque est une période de renouveau, de réflexion et d'éveil spirituel. Pour de nombreux chrétiens et chrétiennes orthodoxes, c'est l'occasion de se réunir en famille et entre amis pour partager des repas festifs, assister à la Divine Liturgie pascale et décorer des œufs. Cette fête nous offre aussi la chance de souligner les nombreuses contributions de la communauté chrétienne orthodoxe au pays, qu'elles soient passées, actuelles ou à venir.

En ce jour, nos pensées vont au peuple ukrainien qui continue à se battre pour son pays face à l'invasion russe. Aujourd'hui et chaque jour, nous continuons à l'appuyer et demeurons solidaires avec lui.

Puisse Pâque apporter de l'espoir aux gens du monde entier qui sont touchés par le conflit ou qui œuvrent à protéger la liberté, la démocratie et les droits de la personne. À titre de ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion, je souhaite une fête remplie de paix, d'espoir et de bénédictions à tous ceux et celles qui célèbrent la Pâque orthodoxe.

SOURCE Patrimoine canadien

Renseignements: (médias seulement), veuillez communiquer avec : Mahreen Dasoo, Cabinet du ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion, [email protected]; Relations avec les médias, Patrimoine canadien, 819-994-9101, 1-866-569-6155, [email protected]