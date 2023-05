Déclaration du ministre Hussen à l'occasion de la Journée mondiale de la diversité culturelle pour le dialogue et le développement

En cette Journée mondiale de la diversité culturelle pour le dialogue et le développement, nous célébrons la riche diversité de nos communautés.

OTTAWA, ON, le 21 mai 2023 /CNW/ - En cette Journée mondiale de la diversité culturelle pour le dialogue et le développement, nous célébrons l'importance de la diversité culturelle et du dialogue en faisant la promotion de la paix, du développement durable et de l'harmonie sociale au Canada et ailleurs dans le monde. On retrouve au pays un éventail de cultures, de traditions et de langues, et chacune d'elles contribue au dynamisme de notre société.

Ce jour nous rappelle à quel point il est important de soutenir la diversité et de promouvoir le dialogue interculturel. Ce faisant, nous jetterons des ponts entre les communautés, nous nous comprendrons mieux et nous créerons une société plus harmonieuse.

Notre gouvernement œuvre pour que chaque personne, peu importe ses origines culturelles, puisse contribuer pleinement à notre société et à sa croissance. Nous nous devons de célébrer la contribution de toutes les communautés et de favoriser le dialogue, la collaboration et la compréhension entre celles-ci.

À titre de ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion, j'invite tous les Canadiens et Canadiennes à en apprendre plus sur la Journée mondiale de la diversité culturelle pour le dialogue et le développement. J'encourage tout le monde à participer aux activités qui se tiendront aujourd'hui et à réitérer leur engagement à faire du Canada un pays plus inclusif qui rend hommage à notre diversité, notre plus grande force.

