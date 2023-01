Aujourd'hui, nous célébrons les nombreuses cultures du continent africain et des diasporas africaines au Canada et dans le monde entier

OTTAWA, ON, le 24 janv. 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, les gens du Canada et du monde entier souligneront la Journée mondiale de la culture africaine et afro-descendante de l'UNESCO, une occasion de célébrer le riche patrimoine et l'apport des membres de la diaspora africaine.

Adoptée en 2019, la Journée mondiale de la culture africaine et afro-descendante sert également à promouvoir la nécessité du développement durable, du dialogue et de la paix dans tout le continent africain, tout en mettant en valeur ses nombreuses cultures.

Ici, au Canada, notre gouvernement reste déterminé à soutenir et à honorer les membres des communautés noires et afro-descendantes qui ont joué un rôle important dans l'édification d'une société plus inclusive.

Pour favoriser l'atteinte des objectifs de la Décennie internationale des personnes d'ascendance africaine proclamée par les Nations Unies, le gouvernement du Canada a mis à disposition 175 millions de dollars depuis 2019 dans le cadre de l'initiative Appuyer les communautés noires du Canada pour soutenir les organisations qui favorisent l'inclusion et célèbrent l'apport des communautés noires et afro-descendantes au Canada.

Il reste encore beaucoup à faire pour lutter contre le racisme et la discrimination envers les Noirs dans tous les aspects de notre société. C'est pourquoi notre gouvernement a consacré jusqu'à 200 millions de dollars à la création du nouveau Fonds de dotation philanthropique dirigé par des Noirs qui soutiendra les organismes sans but lucratif dirigés par des Noirs, axés sur les Noirs et axés sur les services aux Noirs. Nous poursuivons également notre travail pangouvernemental pour lutter contre la discrimination et le racisme envers les Noirs par l'entremise du Secrétariat fédéral de lutte contre le racisme.

À titre de ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion, j'invite toute la population canadienne à en apprendre davantage sur la Journée mondiale de la culture africaine et afro-descendante et à se joindre à la célébration des nombreuses communautés noires et afro-descendantes qui ont contribué à faire de notre pays ce qu'il est aujourd'hui.

