Le 21 mars, au Canada et ailleurs dans le monde, on souligne la Journée internationale pour l'élimination de la discrimination raciale

GATINEAU, QC, le 21 mars 2022 /CNW Telbec/ - À l'occasion de la Journée internationale pour l'élimination de la discrimination raciale, la population canadienne doit se souvenir de sa responsabilité collective de combattre toutes les formes de discrimination et de racisme. Cette journée lui permet également de reconnaître les réalités et les inégalités auxquelles font encore face les minorités racisées et religieuses au sein de la société canadienne et dans les institutions.

La haine et la discrimination, quelle que soit leur forme, n'ont pas leur place au Canada. Bien que des progrès aient été réalisés, les peuples autochtones ainsi que les communautés noires, asiatiques, latino-américaines, arabes, juives, musulmanes et d'autres minorités racisées et religieuses, sont encore confrontés quotidiennement au racisme, à la discrimination et à la haine systémiques. En tant que pays, nous devons continuer à écouter le discours de ces communautés et agir en nous élevant contre le racisme, la haine, la xénophobie et l'intolérance sous toutes leurs formes.

Le gouvernement du Canada poursuit son travail de lutte contre le racisme systémique en tenant compte des expériences vécues par divers peuples et communautés. Depuis 2019, notre gouvernement a affecté 95 millions de dollars à la lutte contre le racisme et la discrimination, notamment par l'augmentation de la disponibilité des données désagrégées et le soutien de l'ensemble du travail du Secrétariat fédéral de lutte contre le racisme.

Notre gouvernement continue d'agir en renouvelant la Stratégie canadienne de lutte contre le racisme et en réinvestissant dans le Programme de soutien aux communautés, au multiculturalisme et à la lutte contre le racisme et le Programme d'action et de lutte contre le racisme. Nous restons également déterminés à mettre sur pied un Plan d'action national de lutte contre la haine.

La diversité est un fait, mais l'inclusion est un choix. À l'occasion du 40e anniversaire de la Charte canadienne des droits et libertés, continuons à dénoncer toutes les formes de discrimination raciale et redoublons d'efforts pour édifier une société plus inclusive, plus équitable et plus juste dans laquelle toutes les personnes peuvent s'épanouir et à laquelle elles peuvent participer.

SOURCE Patrimoine canadien

Renseignements: Pour de plus amples renseignements (médias seulement), veuillez communiquer avec : Arevig Afarian, Attachée de presse, Cabinet du ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion, [email protected]; Relations avec les médias, Patrimoine canadien, 819-994-9101, 1-866-569-6155, [email protected]