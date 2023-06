L'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion, invite tout le monde à célébrer les diverses cultures de notre pays à l'occasion de la Journée canadienne du multiculturalisme

OTTAWA, ON, le 27 juin 2023 /CNW/ - Nous célébrons aujourd'hui la Journée canadienne du multiculturalisme. À titre de premier pays à avoir fait du multiculturalisme une politique officielle, nous saisissons l'occasion que nous offre cette journée pour réaffirmer notre attachement aux valeurs fondamentales qui définissent notre pays diversifié et inclusif.

Le Canada est fier de regrouper un grand nombre de cultures, d'ethnies et de communautés, où des personnes du monde entier se sont rassemblées pour construire une société dynamique et pacifique. Notre identité collective est ancrée dans la reconnaissance du fait que de nombreuses langues, traditions et croyances enrichissent notre tissu social.

La Journée canadienne du multiculturalisme nous montre que la diversité n'est pas seulement une caractéristique de notre société, mais aussi une source de force et de résilience. Elle nous donne l'occasion d'honorer la contribution passée et présente de nombreuses communautés culturelles à notre pays.

Les efforts du gouvernement du Canada pour promouvoir le multiculturalisme se poursuivent, y compris la lutte contre le racisme et la discrimination, qui est une grande priorité. Nous devons continuer à nous attaquer au racisme, aux inégalités et à la discrimination systémiques afin de créer un Canada où personne n'est laissé pour compte.

En tant que ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion, j'encourage tous les Canadiens et Canadiennes à participer aux nombreuses activités de la Journée canadienne du multiculturalisme organisées près de chez eux. Ces activités rassemblent les communautés et suscitent le dialogue ainsi que la compréhension entre les personnes issues de milieux culturels différents.

Apprenons à mieux connaître les nombreuses cultures qui font du Canada le pays que nous connaissons et aimons, et continuons à rendre notre société plus sécuritaire, plus inclusive et plus diversifiée.

