OTTAWA, ON, le 8 mars 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, les communautés hindoues au Canada et dans le monde entier soulignent la Holi, aussi appelée le Festival des couleurs.

Grande fête marquant la fin de l'hiver et le début du printemps, la Holi est l'occasion pour parents et amis de se rassembler et de fêter. Habituellement, les membres des communautés hindoues se réunissent autour de feux de joie, dansent, partagent des repas et s'amusent à lancer de la poudre aux couleurs vives et à s'en asperger les uns les autres.

Pour beaucoup de Canadiennes et de Canadiens hindous, la Holi symbolise la force inébranlable de l'espoir et de la paix, tout en soulignant le triomphe perpétuel de la lumière sur les ténèbres. Le festival incarne des valeurs chères à toute la population du Canada, comme l'unité, la diversité et l'inclusion, qui, par ailleurs, rendent le pays encore plus fort.

La Holi permet aussi de reconnaître la contribution passée et présente des communautés hindoues au Canada au fil du temps, et de constater qu'elles continuent à façonner notre société.

À titre de ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion, j'offre mes meilleurs vœux à tous ceux et celles qui soulignent ce festival aujourd'hui.

Joyeuse Holi!

