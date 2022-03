Aujourd'hui, les communautés hindoues au Canada et ailleurs dans le monde célèbrent la Holi, également appelée le Festival des couleurs

OTTAWA, ON, le 18 mars 2022 /CNW Telbec/ - Aujourd'hui, les communautés hindoues au Canada et ailleurs dans le monde célèbrent la Holi. Également appelée le Festival des couleurs, cette fête marque la fin de l'hiver et l'arrivée du printemps.

Traditionnellement, parents et amis se réunissent pour allumer des feux de joie, danser, partager de la nourriture et s'asperger mutuellement d'eau et de poudre colorée. Pour beaucoup, ce festival est l'un des moments les plus joyeux de l'année, car on célèbre la force inébranlable de l'espoir et de la paix ainsi que le triomphe de la lumière sur les ténèbres.

La Holi offre également à la population la chance de reconnaître les contributions incroyables passées et présentes des Canadiennes et des Canadiens hindous au pays. Nous sommes fiers de célébrer les diverses communautés et les riches cultures qui font du Canada ce qu'il est aujourd'hui.

À titre de ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion, je souhaite aux Canadiennes et Canadiens de toutes origines qui célèbrent la Holi un très joyeux et merveilleux festival avec leurs proches. Portez-vous bien et soyez prudents. Holi Hai!

